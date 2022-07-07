Автокран раздавил минивэн в Забайкалье

В Забайкалье автокран раздавил легковой автомобиль на трассе из Читы в Забайкальск. Погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс».

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ДТП произошло утром 7 июля. На федеральной трассе Чита-Забайкальск столкнулись автокран и минивэн Honda, в котором находились восемь человек. В результате кран упал с прицепа грузовика на автомобиль.

«В пожарно-спасательную часть №2 поселка Могойтуй поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 212-м км автодороги Чита-Забайкальск. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек», - сообщили в региональном управлении МЧС России.

В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали, в том числе один ребенок. Несовершеннолетний госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС России извлекли трех пассажиров из салона, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.