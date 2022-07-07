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1 час назад

Автокран раздавил минивэн в Забайкалье

Елена Прошина

В Забайкалье автокран раздавил легковой автомобиль на трассе из Читы в Забайкальск. Погибли два человека. Об этом пишет «Интерфакс».

Автокран раздавил минивэн в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло утром 7 июля. На федеральной трассе Чита-Забайкальск столкнулись автокран и минивэн Honda, в котором находились восемь человек. В результате кран упал с прицепа грузовика на автомобиль.

«В пожарно-спасательную часть №2 поселка Могойтуй поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на 212-м км автодороги Чита-Забайкальск. В результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек», - сообщили в региональном управлении МЧС России.

В результате ЧП два человека погибли, еще двое пострадали, в том числе один ребенок. Несовершеннолетний госпитализирован в Агинскую центральную районную больницу.

Сотрудники МЧС России извлекли трех пассажиров из салона, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пассажирский автобус, следовавший по маршруту №259, столкнулся с грузовым автомобилем на Выборгском шоссе в Петербурге. Авария произошла рядом с остановкой «Шуваловское кладбище». В результате ДТП пострадали четыре человека.

Происшествия,МЧС России,
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