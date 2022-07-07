В результате обстрела села в Брянской области повреждена ЛЭП

Линия электропередачи частично повреждена после обстрела приграничного села Некислицы Брянской области , который произошел 6 июля. Электрики приступили к восстановлению, сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

"В результате вчерашнего обстрела села Некислицы была частично повреждена линия электропередачи. После завершения работы оперативных служб бригада электриков приступила к ее восстановлению", - написал он в Telegram-канале .

6 июля село Некислица в Севском районе Брянской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела жертв и пострадавших не было. Населенный пункт находится непосредственно возле границы с Украиной. Расположено в 171 км от Брянска.