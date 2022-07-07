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1 час назад

Суд начал оглашать приговор напавшим на пограничников РФ рыбакам из КНДР

ТК «Звезда»

Приморский краевой суд начал оглашение приговора 14 северокорейским рыбакам, которые обвиняются в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году. Оглашение будет продолжаться в течение всего дня из-за большого количества подсудимых.

Суд оглашает приговор напавшим на пограничников РФ рыбакам из КНДР
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Обвинение запросило для фигурантов дела разные сроки лишения свободы - от 9 до 23 лет. Судья отметил, что рыбаки при нападении использовали палки, прутья, топоры, а один из фигурантов атаковал пограничников ножом.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда, по данным следствия, приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно, шедшее под флагом КНДР. Его экипаж - 17 рыбаков - незаконно ловил кальмара. При задержании трое браконьеров нанесли троим военнослужащим удары деревянными палками. Следствие отмечает, что здоровью пограничников был причинен ущерб средней степени тяжести.

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