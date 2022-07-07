Суд оглашает приговор напавшим на пограничников РФ рыбакам из КНДР

Приморский краевой суд начал оглашение приговора 14 северокорейским рыбакам, которые обвиняются в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году. Оглашение будет продолжаться в течение всего дня из-за большого количества подсудимых.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Обвинение запросило для фигурантов дела разные сроки лишения свободы - от 9 до 23 лет. Судья отметил, что рыбаки при нападении использовали палки, прутья, топоры, а один из фигурантов атаковал пограничников ножом.