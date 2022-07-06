Дело блогера Хованского поступило в суд

В карточке дела на сайте суда указано, что рассматривать его будет коллегия из трех федеральных судей. В настоящее время материалы переданы судье Александру Нассухе. Из данных картотеки также следует, что обвинение Хованскому изменено с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 ("С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета - на публичное оправдание терроризма как таковое"). Как пояснил ТАСС Александр Передрук, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, так как по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание - до пяти лет лишения свободы (по части второй - до семи лет). "Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек", - сообщил Передрук.