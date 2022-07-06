Дело блогера Хованского поступило в суд

Дело петербургского блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Квалификация преступления изменена таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истекшим, сообщил ТАСС адвокат блогера Александр Передрук.
"Дело поступило во 2-й Западный окружной военный суд в понедельник", - рассказал Передрук и объяснил, что подсудность определена 31-й статьей УПК РФ, согласно которой дела по ст. 205.1 подлежат рассмотрению 1-м Восточным, 2-м Западным и Центральным и Южным окружными военными судами.
В карточке дела на сайте суда указано, что рассматривать его будет коллегия из трех федеральных судей. В настоящее время материалы переданы судье Александру Нассухе. Из данных картотеки также следует, что обвинение Хованскому изменено с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 ("С публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета - на публичное оправдание терроризма как таковое"). Как пояснил ТАСС Александр Передрук, это означает смену тяжести вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, так как по части первой статьи 205.1 предусмотрено более мягкое наказание - до пяти лет лишения свободы (по части второй - до семи лет). "Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек", - сообщил Передрук.
Юрий Хованский вел развлекательный канал с 4,4 млн подписчиков на YouTube. В июне 2021 года он был задержан и арестован по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Основанием для уголовного преследования стало исполнение Хованским песни с оправданиями теракта в московском театральном центре на Дубровке в 2012 году и ее размещение в интернете. В конце декабря обвиняемый был освобожден из-под стражи и с тех пор находится под запретом определенных действий.