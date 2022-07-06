Суд в Москве арестовал трех генералов МВД

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и еще трех фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - рассказали в пресс-службе. Абакумов арестован до 6 сентября, остальные - до 5 сентября.

Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов ранее были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотребления полномочиями. По делу также проходит Копьева Елена Викторовна - старший судебный пристав - начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.

Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.