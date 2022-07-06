Генерал МВД Абакумов не признал вину в злоупотреблении полномочиями

"В ходе заседания суда Абакумов заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса. Он просил не арестовывать его, а избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста",- сказал судья Валентина Левашова. С этим не согласились следователь и прокурор. По их словам, находясь на свободе, генерал может скрыться от следствия и суда или же воспрепятствовать следствию. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Абакумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 сентября 2022 г.", - заключила судья.