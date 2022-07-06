Генерал МВД Абакумов не признал вину в злоупотреблении полномочиями

Бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал полиции Иван Абакумов не признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривался вопрос об аресте Абакумова.
"В ходе заседания суда Абакумов заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса. Он просил не арестовывать его, а избрать ему меру пресечения в виде залога или домашнего ареста",- сказал судья Валентина Левашова. С этим не согласились следователь и прокурор. По их словам, находясь на свободе, генерал может скрыться от следствия и суда или же воспрепятствовать следствию. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Абакумову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 6 сентября 2022 г.", - заключила судья.
Абакумов, а также помощник главы МВД России Сергей Умнов и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов ранее были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. По делу также проходит Елена Копьева - старший судебный пристав - начальник Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.
Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.
Ранее в среду в столичной Общественной наблюдательной комиссии сообщили ТАСС, что Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями и доставлен в ИВС Москвы на Петровке. С 2012 по 2019 год он был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.