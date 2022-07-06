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57 минут назад

Стали известны имена хоккеистов из дела о «покупке военников»

Илья Родин

Молодые российские хоккеисты могут стать фигурантами дела о якобы незаконно оформленных военных билетах. Среди них ранее задержанный Иван Федотов, разыскиваемый в настоящее время Кирилл Капризов, Павел Карнаухов и «три хоккеиста [уфимского клуба] «Салават Юлаев»». Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Стали известны имена хоккеистов из дела о «покупке военников»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Правоохранительные органы завели уголовные дела за покупку военных билетов на действующего игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова, а также на двух экс-воспитанников - Владислава Лукина и Михаила Воробьева, уточняет Телеграм-канал Mash Batash.

СМИ: Капризова заподозрили в покупке военного билета

По данным журналистов, спортсмены якобы обратились к уфимскому бизнесмену Фариту Самигуллину, с тем, чтобы тот за плату поспособствовал им с оформлением «военников».

Отмечается, что незаконный предприниматель был арестован в апреле и рассказал о своей деятельности. Кроме того, он предоставил список «всех причастных, в том числе в комиссариате». За счет полученных от него сведений, следователи смогли вскрыть остальную преступную схему.

Происшествия,Владислав Лукин,Иван Федотов,Павел Карнаухов,Кирилл Капризов,Михаил Воробьев,Салават Юлаев,
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