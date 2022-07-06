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1 час назад

Неизвестный бросил самокат в голову 18-летнего жителя Подмосковья

Газета.Ru

В Московской области неизвестный ударил 18-летнего местного жителя самокатом по голове. Об этом сообщает Подъём в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел 4 июля 2022 года на одной из спортивных площадок в Видном. Со слов пострадавшего, мужчине, который пришел на велотрек со своим сыном, не понравилось, что молодой человек катался по кругу. Тогда неизвестный взял самокат и бросил его парню в голову.

В результате происшествия пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области россиянин ударил ребенка головой об стену подъезда. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга.

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