Неизвестный бросил самокат в голову 18-летнего жителя Подмосковья

В Московской области неизвестный ударил 18-летнего местного жителя самокатом по голове. Об этом сообщает Подъём в социальных сетях со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел 4 июля 2022 года на одной из спортивных площадок в Видном. Со слов пострадавшего, мужчине, который пришел на велотрек со своим сыном, не понравилось, что молодой человек катался по кругу. Тогда неизвестный взял самокат и бросил его парню в голову.