В центре Нижнего Новгорода в жилой квартире рухнул потолок

Нижегородка с двумя детьми чуть не стала жертвой коммунальной аварии – в ее квартире на улице Генкиной полностью обрушились потолочные перекрытия. Ранее, по ее словам, она неоднократно сообщала в ДУК об аварийном состоянии потолка, но так и не дождалась ремонтной бригады. О происшествии журналистам «ФедералПресс» сообщила сама пострадавшая.

«Мы пишем заявления с февраля о том, что на крыше протечки и плесень. Приходят сотрудники, фотографируют, и 30 дней их нет. Через месяц все повторяется. Потолок рухнул вчера вечером, нас не было дома. Он снес всю мебель, гарнитур на кухне, вещи. Нельзя было даже в туалет пройти, а у меня дети в садик ходят», – сообщила пострадавшая.

По словам женщины, на следующий день после аварии она вновь обратилась в ДУК и в жилищную инспекцию – в итоге только вечером к ней пришла сотрудница из другой организации с сантехником, в обязанности которых входило отключение радиатора. Ущерб также фотографировала она, не являясь при этом сотрудником ДУКа. Работники аварийной организации так и не появились, завалы в квартире нижегородке пришлось убирать своими силами.