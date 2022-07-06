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48 минут назад

В центре Нижнего Новгорода в жилой квартире рухнул потолок

РИА "ФедералПресс"

Нижегородка с двумя детьми чуть не стала жертвой коммунальной аварии – в ее квартире на улице Генкиной полностью обрушились потолочные перекрытия. Ранее, по ее словам, она неоднократно сообщала в ДУК об аварийном состоянии потолка, но так и не дождалась ремонтной бригады. О происшествии журналистам «ФедералПресс» сообщила сама пострадавшая.

В центре Нижнего Новгорода в жилой квартире рухнул потолок
Фото: Федерал Пресс / Александр ТокаревФедерал Пресс / Александр Токарев

«Мы пишем заявления с февраля о том, что на крыше протечки и плесень. Приходят сотрудники, фотографируют, и 30 дней их нет. Через месяц все повторяется. Потолок рухнул вчера вечером, нас не было дома. Он снес всю мебель, гарнитур на кухне, вещи. Нельзя было даже в туалет пройти, а у меня дети в садик ходят», – сообщила пострадавшая.

По словам женщины, на следующий день после аварии она вновь обратилась в ДУК и в жилищную инспекцию – в итоге только вечером к ней пришла сотрудница из другой организации с сантехником, в обязанности которых входило отключение радиатора. Ущерб также фотографировала она, не являясь при этом сотрудником ДУКа. Работники аварийной организации так и не появились, завалы в квартире нижегородке пришлось убирать своими силами.

«ФедералПресс» отправил запрос в пресс-службу нижегородских ДУКов, чтобы разобраться в ситуации.

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