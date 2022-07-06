Задержание серийных грабителей магазинов попало на видео

«Злоумышленники отжимали двери и незаконно проникали в служебные помещения магазинов, расположенных на территории Раменского городского округа. Используя металлические фомки и болгарку, они взламывали сейфы и автоматизированные депозитные машины, откуда похищали денежные средства», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Общая сумма ущерба с двух торговых точек составила более 1,5 миллиона рублей.