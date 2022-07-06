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1 час назад

Задержание серийных грабителей магазинов попало на видео

Денис Фьючин

Задержание серийных грабителей подмосковных магазинов попало на видео. Видеозапись опубликована на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Злоумышленники отжимали двери и незаконно проникали в служебные помещения магазинов, расположенных на территории Раменского городского округа. Используя металлические фомки и болгарку, они взламывали сейфы и автоматизированные депозитные машины, откуда похищали денежные средства», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Общая сумма ущерба с двух торговых точек составила более 1,5 миллиона рублей.

Происшествия,Видео,Татьяна Петрова,МВД России,
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