Россиянина задержали за массовое убийство 20-летней давности

В феврале 2002 года в Луховицком районе мужчина зарубил топором семь человек, в том числе девятилетнюю девочку. Полиция задержала нескольких подозреваемых, но дело о массовом убийстве так и осталось нераскрытым. Спустя месяц в Ряжске под Рязанью нашли два трупа. Никто не связал эти убийства, и только спустя 20 лет следователи вышли на подозреваемого.