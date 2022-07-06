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1 час назад

Бывшего замминистра культуры России Пирумова осудили к 8,5 года за хищения

Lenta.ru

Красногорский суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по второму делу о хищении из бюджета средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Куприянов.

Экс-замминистра культуры осужден на 8 лет за хищение 900 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подсудимый получил 8,5 лет лишения свободы. На суде Пирумов заявлял, что не признает своей вины.

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По данным следствия, в 2015 году замглавы Минкульта с директором одного из департаментов ведомства Борисом Мазо создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Ими был заключен госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией, благодаря чему было похищено 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов рублей было легализовано.

9 октября 2017 года Пирумов был приговорен по первому делу реставраторов к полутора годам и сразу же освобожден. В мае 2018 года его опять арестовали по делу Эрмитажа.

Происшествия,Федор Куприянов,Григорий Пирумов,Борис Мазо,Эрмитаж,
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