Экс-замминистра культуры осужден на 8 лет за хищение 900 млн рублей

Красногорский суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову по второму делу о хищении из бюджета средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Куприянов.

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По его словам, подсудимый получил 8,5 лет лишения свободы. На суде Пирумов заявлял, что не признает своей вины.

По данным следствия, в 2015 году замглавы Минкульта с директором одного из департаментов ведомства Борисом Мазо создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Ими был заключен госконтракт на реконструкцию Эрмитажа с подконтрольной компанией, благодаря чему было похищено 900 миллионов рублей, из которых 800 миллионов рублей было легализовано.