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14 минут назад

Неизвестные расстреляли российскую фуру в Литве

Елена Прошина

Неизвестные расстреливают фуры калининградских дальнобойщиков в Литве. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, водители уверены, что причина агрессии кроется в российских автомобильных номерах.

Неизвестные расстреляли российскую фуру в Литве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минувшей ночью возле Вербалиса стрелки открыли огонь из пневматического оружия по машине дальнобойщика. Мужчина прибавил газу в сторону Калининградской области, а неизвестные с криками: «Слава Украине!», скрылись. Пуля попала в лобовое стекло, но не задела россиянина.

По словам водителей, это уже не первый случай, когда в очереди или вблизи границы на машины нападают. Дальнобойщики уже готовы вооружаться в рейсы, однако не хотят опускаться до уровня оппонентов.

Напомним, что с 18 июля Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.

В МИД РФ действия Литвы назвали «откровенно враждебными» и пообещали, что Россия даст на них «практический, а не дипломатический» ответ.

Происшествия,МИД России,ЕС,
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