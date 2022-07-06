Неизвестные расстреляли российскую фуру в Литве

Неизвестные расстреливают фуры калининградских дальнобойщиков в Литве. Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, водители уверены, что причина агрессии кроется в российских автомобильных номерах.

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Минувшей ночью возле Вербалиса стрелки открыли огонь из пневматического оружия по машине дальнобойщика. Мужчина прибавил газу в сторону Калининградской области, а неизвестные с криками: «Слава Украине!», скрылись. Пуля попала в лобовое стекло, но не задела россиянина.

По словам водителей, это уже не первый случай, когда в очереди или вблизи границы на машины нападают. Дальнобойщики уже готовы вооружаться в рейсы, однако не хотят опускаться до уровня оппонентов.

Напомним, что с 18 июля Литва из-за санкций ЕС запретила железнодорожный транзит части грузов с основной территории РФ в Калининградскую область. Запрет касается угля, металлов, цемента, древесины, стройматериалов и высокотехнологичных изделий. После 10 августа к этим товарам могут добавиться нефтепродукты.