В России задержали сбежавшего из тюрьмы опасного преступника

Сбежавшего из исправительной колонии в Пермской области 31-летнего Ивана Буккова поймали. Как сообщает Telegram-канал Shot, на свободе особо опасный преступник пробыл всего три дня.

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Сбежать из исправительного учреждения заключенному удалось во время ремонтных работ. Букков доехал до Перми, где взял денег у близких и знакомых, после чего покинул город. Полицейские арестовали мужчину, когда он прилег отдохнуть у реки в соседнем с краевой столицей районе.

Правоохранителям Букков заявил, что на побег его подтолкнули сотрудники тюрьмы, которые якобы отказались рассматривать его прошения на условно-досрочное освобождение.

Напомним, что о побеге Буккова из колонии строгого режима возле поселка Красный берег стало известно 5 июня. Впервые он попал в тюрьму еще в малолетнем возрасте, за разбой. В 2008 году его приговорили уже к 20 годам за убийство — преступник «охотился» за таксистами» и перерезал 31-летнему водителю горло.