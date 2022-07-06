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20 минут назад

В Пятигорске задержаны 11 полицейских по подозрению в вымогательстве

Газета.Ruиещё 2

В Пятигорске задержаны 11 полицейских, которых подозревают в вымогательстве денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В российском городе задержали 11 полицейских
Фото: ТАССТАСС

«Задержали 11 человек, но расследование еще продолжается. Они подозреваются в вымогательстве», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые ловили людей, которые поднимали закладки с наркотиками. После этого они вымогали деньги, чтобы не привлекать человека к ответственности. Также источник добавил, что это была одна из схем, которыми пользовались задержанные.

Ранее в Москве задержали бывшего полицейского, который подозревается в вымогательстве у матери задержанной 1,1 млн руб.

Также сообщалось, что в Воронежской области в суд передано уголовное дело двух бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве денег у жены наркоторговца. Они требовали у нее 1 млн руб.

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