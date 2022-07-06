В российском городе задержали 11 полицейских

В Пятигорске задержаны 11 полицейских, которых подозревают в вымогательстве денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Задержали 11 человек, но расследование еще продолжается. Они подозреваются в вымогательстве», — сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые ловили людей, которые поднимали закладки с наркотиками. После этого они вымогали деньги, чтобы не привлекать человека к ответственности. Также источник добавил, что это была одна из схем, которыми пользовались задержанные.

Ранее в Москве задержали бывшего полицейского, который подозревается в вымогательстве у матери задержанной 1,1 млн руб.