В российском городе задержали 11 полицейских

В Пятигорске задержаны 11 полицейских, которых подозревают в вымогательстве денежных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержали 11 человек, но расследование еще продолжается. Они подозреваются в вымогательстве», — сказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые ловили людей, которые поднимали закладки с наркотиками. После этого они вымогали деньги, чтобы не привлекать человека к ответственности. Также источник добавил, что это была одна из схем, которыми пользовались задержанные.
Ранее в Москве задержали бывшего полицейского, который подозревается в вымогательстве у матери задержанной 1,1 млн руб.
Также сообщалось, что в Воронежской области в суд передано уголовное дело двух бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве денег у жены наркоторговца. Они требовали у нее 1 млн руб.