СК России потребовал ареста трех генералов

Следственный комитет России просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями - генерал-лейтенанта Сергея Умна, генерал-майора в отставке Ивана Абакумова и генерал-майора Алексея Семенова. Об этом со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы пишет РИА Новости.

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«В суд поступили материалы по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», - пояснили в суде.

Бывший начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов, экс-замначальника главка Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.