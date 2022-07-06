СК России потребовал ареста трех генералов

Следственный комитет России просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями - генерал-лейтенанта Сергея Умна, генерал-майора в отставке Ивана Абакумова и генерал-майора Алексея Семенова. Об этом со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы пишет РИА Новости.
«В суд поступили материалы по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», - пояснили в суде.
Бывший начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов, экс-замначальника главка Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, которую приводит «Коммерсант», генералы «настойчиво рекомендовали» петербургскими бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». А затем деньги бесконтрольно тратились на «полицейские мероприятия» и приносили «определенные преференции» жертвователям.