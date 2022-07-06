В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
49 минут назад

СК России потребовал ареста трех генералов

Алиса Селезнёва

Следственный комитет России просит арестовать фигурантов дела о злоупотреблении должностными полномочиями - генерал-лейтенанта Сергея Умна, генерал-майора в отставке Ивана Абакумова и генерал-майора Алексея Семенова. Об этом со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы пишет РИА Новости.

СК России потребовал ареста трех генералов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суд поступили материалы по ходатайству ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича», - пояснили в суде.

Бывший начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу Сергей Умнов, экс-замначальника главка Иван Абакумов и руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, которую приводит «Коммерсант», генералы «настойчиво рекомендовали» петербургскими бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». А затем деньги бесконтрольно тратились на «полицейские мероприятия» и приносили «определенные преференции» жертвователям.

Происшествия,Сергей Умнов,Алексей Семенов,Следственный комитет,Коммерсант,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители