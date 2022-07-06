Водитель после ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга сбил стоявшую на пешеходном переходе девушку. Видео с места происшествия опубликовано Telegram-канале "Shot".

На видео видно, как иномарка Hyundai Solaris катится кубарем и сносит стоящую на тротуаре девушку. От удара она оказывается на асфальте, к ней на помощь устремляются прохожие.