Водитель после ДТП в Кировском районе Санкт-Петербурга сбил стоявшую на пешеходном переходе девушку. Видео с места происшествия опубликовано Telegram-канале "Shot".
На видео видно, как иномарка Hyundai Solaris катится кубарем и сносит стоящую на тротуаре девушку. От удара она оказывается на асфальте, к ней на помощь устремляются прохожие.
Позже выяснилось, что пострадавшая отделалась ушибами. Прибывшие медики не нашли у девушки тяжелых травм и отпустили домой. Предполагается, что удар мог смягчить дорожный знак, который также задела легковушка.