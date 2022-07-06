Сотрудники российских силовых ведомств провели ряд обысков в квартирах и рабочих кабинетах у задержанных генералов МВД. Об этом в среду, 6 июля, рассказали в пресс-центре МВД.

По данным полиции, совместные мероприятия проводились с участием МВД, ФСБ и сотрудников Следственного комитета России (СКР). Фигурантами возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») уголовного дела являются помощник министра внутренних дел России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов.

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По данным следствия, с 2016 по 2020 год фигуранты дела приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущество в целях личного использования.

Один из задержанных, помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, содержится в ИВС на Петровке — его поместили туда после задержания. По данным правозащитника из ОНК Москвы, который контактировал с Умновым, утром 5 июля к силовику пришли домой с обыском, ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признал.

Уголовное дело о злоупотреблениях завели полицейские Санкт-Петербурга в отношении трёх генералов МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

Газета сообщает, что утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Крыму. Обыски проходили у помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова (руководил главком МВД по Санкт-Петербургу с марта 2012-го по февраль 2019 года), начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семёнова и бывшего главного тыловика того же главка генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Также проверка пришла ещё к нескольким сотрудникам правоохранительных органов в звании полковника.

Эти действия связаны с проведением расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно было возбуждено в июле 2020 года. Изначально производство велось в ГСУ СКР по региону, после его передали в центральный аппарат.

Согласно материалам дела, фигуранты якобы «настойчиво рекомендовали» местным предпринимателям жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Эти деньги практически без всякого контроля расходовались на полицейские мероприятия, «принося определённые преференции и жертвователям».

После обысков Умнов и Семёнов были направлены на допрос.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова. С чем связаны обыски, не уточнялось, официальной информации на этот счёт не поступало.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили заключение в изоляторе временного содержания помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова, который подозревается в злоупотреблении полномочиями. Как сообщила член столичного ОНК Ева Меркачева, сегодня Умнова могут вызвать в суд для избрания меры пресечения.

«Подтверждаю. Умнов находится там (в изоляторе. - Прим. ред.), провел ночь там, на Петровке. Скорее всего, сегодня его вызовут в Басманный суд для избрания меры пресечения», - сообщила «Звезде» Меркачева.

Другие фигуранты уголовного дела в ИВС не поступали, отметили в ОНК.

В ходе расследования МВД РФ установило, что фигуранты дела, одним из которых является Умнов, приобретали себе личное имущество на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО. Хищения продолжались на протяжении четырех лет.

К зданию Басманного суда в Москве прибыли сотрудники полиции. Съемочная группа телеканала «Звезда» запечатлела несколько автомобилей, в одном из которых, предположительно, может находиться подозреваемый в хищениях помощник главы МВД РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщила «Звезде», что сегодня Умнова могут доставить в Басманный суд, где может быть избрана мера пресечения по делу о злоупотреблении полномочиями.

Аналогичные случаи

Бывшего первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Такое решение вынес 30 июня Хамовнический суд Москвы. Мельникова обвиняли в попытке мошенничества и получении особо крупной взятки.

По этому делу вместе с генерал-майором проходили экс-начальник службы криминальной милиции ОМВД «Пресненский» Иван Виков и посредники Андрей Викол и Андрей Фролов. Следствие установило, что они вымогали у бизнесмена Артура Панюшкина 100 млн рублей для прекращении дела о мошенничестве, которое против него завели в 2018 году.

По данным обвинения, Мельников придумал всю схему и вместе с Виколом добился возбуждения дела против Панюшкина, чтобы после оплаты его закрыть. К предпринимателю направились два посредника — Фролов и Викол, которые и объяснили Панюшкину его положение: либо бизнесмен платит 100 млн рублей, либо идёт в тюрьму.

Панюшкин договорился о первом переводе в 30 млн рублей и обратился в главное управление собственной безопасности МВД. После передачи денег силовики раскрыли преступную схему и завели дело о мошенничестве и крупной взятке. В итоге Мельникова приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей. Его подельник Викол получил 8 лет и штраф в том же размере, а Виков и Фролов сядут на семь с половиной лет. Штраф в 30 млн рублей им тоже придётся выплатить.

материал от 13 октября 2021

Пятерых сотрудников ППС задержали в Орске за разбойное нападение на мужчину — они требовали от него денег, а в случае отказа обещали подкинуть наркотики. Хотя надзор за взяточничеством со стороны полицейских в последние годы усилили и настолько вопиющие инциденты происходят редко, проблема с коррупцией в органах МВД сохраняется — экс-следователь и капитан полиции в отставке рассказали о самых распространенных схемах. В Госдуме тем временем предложили обязать всех полицейских носить нагрудные камеры и ежегодно проходить полиграф.

12 октября 2021 года пятеро полицейских из города Орска Оренбургской области с табельными пистолетами и наручниками напали на мужчину. По данным СК, двое из них потребовали передать им 20 тыс. рублей, угрожая подкинуть наркотики. Затем подошли еще трое правоохранителей и заковали местного жителя в наручники, после чего украли деньги.

Подозреваемые задержаны. На них завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств» и «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

Адвокат, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия назвал произошедшее в Орске редким явлением — правоохранители-коррупционеры обычно действуют намного мягче.

«В случае с Орском — это редкость, чтобы настолько по беспределу действовали. Но денежное решение вопроса с полицией — нередкий случай. Больше всего этим промышляют сотрудники ППС и ДПС. То есть те, кто занимается административными правонарушениями», — пояснил он «Газете.Ru».

С ним согласен глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин — он рассказал о самых распространенных коррупционных схемах, которых сегодня придерживаются полицейские.

Так, сотрудники ППС задерживают гражданина за незначительные нарушения правопорядка: нецензурную лексику в общественном месте либо справление нужды на улице. После этого они приводят человека в отдел и предлагают заплатить, чтобы избежать ответственности.

«Доставляют в отдел и начинают раскручивать: «Если ты не дашь денег, на тебе будет административное нарушение и с ним тебя могут не взять на работу или уволить». Административка — самое частое явление: кто-то пописал не там или пиво пьет на улице, матерится. Дело в том, что при обжаловании в суде опровергнуть рапорт сотрудников невозможно», — пояснил Багатурия.

Участковые в свою очередь берут взятки с уличных торговцев — сотрудник не проверяет законность реализации товаров, а продавец платит ему процент от продаж.

Следователи МВД в свою очередь могут брать взятки за возбуждение уголовного дела.

«Бывают такие случаи, когда, например, дал адвокат следователю взятку в 3 млн рублей, чтобы возбудили уголовное дело, а через некоторое время его закрыли, потому что другая сторона дала в два раза больше», — добавил Пашкин.

Cотрудники ДПС в свою очередь могут намеренно создавать ситуации, в которых людям приходится нарушать ПДД.

«Так происходит в южных регионах. Однополосное шоссе, они пускают трактор, который едет 30 км/ч, а на протяжении долгого времени сплошная линия и где-то впереди есть гаишники, которых никто не видит — человек нарушает и попадается сразу», — рассказал Багатурия.

Тем временем водители такси или фур часто платят правоохранителям, чтобы их не досматривали или не проверяли тщательно документы.

Основными жертвами взяточников, по словам экс-следователя, становятся мигранты.

«У них основной хлеб — мигранты, в особенности на фоне жесткого законодательства в их отношении. Два нарушения в год, и их депортируют на пару лет — мигранты из-за страха платят», — уточнил он.

Коррупция в органах МВД связана с тем, что в самих отделах с рядовых сотрудников требуют деньги: на день рождения начальника или ремонт служебных машин, отметил Пашкин.

«Такое происходит почти везде. Соответственно, они собирают эти деньги за счет граждан. А, если обратиться в УСБ и попытаться бороться за правду, то тебя либо уволят, либо посадят — все в завязке. Честных сотрудников из системы выгоняют. Это замкнутый круг», — подчеркнул глава профсоюза.

Проблему с систематическими поборами удалось решить в крупных городах, однако южные регионы по-прежнему «утопают во взяточничестве», заявил Пашкин.

«В Москве с сотрудниками ППС хорошо разобрались — они боятся брать взятки. Плохая ситуация с беспределом сотрудников в южных регионах — в частности в Краснодарском крае», — пояснил он.

По данным Генпрокуратуры за 2019 год, сотрудники МВД совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов.

В МВД между тем выявление коррупции в своих рядах назвали в декабре 2020 года «одним из приоритетных» направлений работы. Там отмечали, что за пять лет 80% сотрудников полиции, уличенных в коррупции, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по внутренним материалам.

Чтобы снизить уровень коррупции среди сотрудников МВД, каждого надо обеспечить нагрудной видеокамерой и заставлять ежегодно проходить полиграф, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

«Есть смысл подумать над тем, чтобы всех сотрудников ППС снабжать нагрудными видеокамерами, чтобы можно было отслеживать каждое их движение и слово.



Также стоит ввести прохождение полиграфа каждым сотрудником, хотя бы раз в год, чтобы понимать, имел ли он противоправный опыт. Кроме того, случай взяточничества нужно доводить до суда и делать процессы публичными, чтобы была неотвратимость наказания», — сказал парламентарий.

Между тем экс-следователь прокуратуры Багатурия дал россиянам советы, как вести себя, когда полицейский начинает вымогать деньги.

«При первом появлении намеков со стороны сотрудников полиции на решение вопроса за взятку, нужно встать, там, где есть камера либо включить свой телефон или привлечь свидетелей. Затем нужно добровольно сообщить о данном факте в СК или УСБ, даже, если заплатили — ответственности не будет. Но нужно понимать, что деньги вам не вернут, и они будут обращены в доход государства», — заключил специалист.

материал от 7 февраля 2020

7 февраля 2020 года Следственный комитет РФ обратился в суд с просьбой ужесточить меру пресечения и отправить под арест замначальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ - начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова. Ранее он находился под подпиской о невыезде. По версии следствия, Арсланов причастен к двум эпизодам мошенничества на сумму 191 млн и 6,5 млрд рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. Дело в отношении него было возбуждено в рамках расследования хищений, связанных с контрактами между Минобороны и АО "Воентелеком".

ТАСС рассказывает об уголовных делах в отношении высокопоставленных сотрудников Министерства обороны РФ и офицеров российских вооруженных сил. С 2013 года в России было заведено восемь таких дел (включая дело Арсланова).

Дело главкома Сухопутных войск Владимира Чиркина

13 сентября 2013 года Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-майора Владимира Чиркина. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Получение взятки должностным лицом"). По данным следствия, в 2008 году Чиркин получил 450 тыс. рублей за выделение однокомнатной квартиры в Наро-Фоминске Московской области бывшему военнослужащему Кантемировской дивизии Владимиру Лопанову, которому квартира полагалась по закону. Свою вину генерал не признал. 2 декабря 2013 года Владимир Чиркин был освобожден от должности главкома Сухопутных войск. 14 августа 2015 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению звания. 23 декабря 2015 года Окружной военный суд Москвы переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"), заменил экс-командующему тюремное заключение штрафом в 90 тыс. рублей и восстановил его в звании. 19 февраля 2016 года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) досрочно снял с Владимира Чиркина судимость, однако 11 октября того же года это решение было отменено Верховным судом РФ. Дело было отправлено на новое рассмотрение. 15 декабря 2016 года Московский военный окружной суд подтвердил приговор от 23 декабря 2015 года.

Дело бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина

19 октября 2013 года 235-й гарнизонный военный суд (Москва) приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил звания бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией генерал-майора Валерия Шемякина. Он был осужден по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") за серию махинаций с жильем, проведенных в 1999-2010 годах. Также от генерала потребовали компенсировать ущерб Минобороны в размере 6,7 млн рублей. Шемякин не признал себя виновным. 24 декабря 2013 года Московский окружной военный суд смягчил ему наказание до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. 28 октября 2014 года Военная коллегия Верховного суда изменила наказание Валерию Шемякину на условное с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему было возвращено воинское звание генерал-майора.

Дело генерал-майора Валерия Сосницкого

29 октября 2013 года Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении генерал-майора Валерия Сосницкого. Его обвиняли в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Следствие установило, что, занимая должность заместителя командующего объединением ВВС и ПВО, генерал выпускал приказы о своем премировании за участие в утилизации боеприпасов. При этом в действительности такой работой он не занимался. Ущерб следствие оценило в 224 тыс. рублей. Эту сумму Сосницкий возместил Минобороны РФ. Суд признал его виновным по двум эпизодам хищений и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Дело экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

28 ноября 2013 года Главным военным следственным управлением СК РФ в отношении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова (занимал должность в 2007-2012 годах) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Как установило следствие, возглавляя ведомство, Сердюков поручил построить за счет бюджета автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный. На территории острова располагается база отдыха "Житное", которая принадлежала Валерию Пузикову, мужу сестры Анатолия Сердюкова. Кроме того, по приказу главы Минобороны, для работ по благоустройству базы отдыха привлекались солдаты. По данным следствия, в результате действий бывшего министра государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Сердюков объяснял свои действия тем, что в обмен на помощь в строительстве дороги владельцы базы обещали обеспечить военнослужащих льготными путевками. Уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 года по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции РФ.

Дело директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны РФ Максима Куксина

19 июля 2018 года Савеловский суд Москвы арестовал Максима Куксина, директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ. Ему были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По информации следствия, в 2016-2017 годах Куксин получил от одного из своих подчиненных не менее 11 млн рублей, угрожая ему отказом в назначении на более высокую должность, а также созданием "неблагоприятных условий" работы. В качестве обеспечительной меры суд арестовал два земельных участка и жилой дом чиновника в Солнечногорском районе Подмосковья, а также автомобиль BMW. 16 декабря Кузьминский суд Москвы признал Максима Куксина виновным в получении взятки в размере около 12 млн рублей и приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 30 млн рублей, а также лишил экс-чиновника права занимать определенные должности в госорганах в течение десяти лет.

Дело замначальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Чваркова

30 октября 2018 года в Москве был задержан генерал-лейтенант Сергей Чварков, заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС РФ по научной работе (в 2016 году он возглавлял Координационный центр по примирению враждующих сторон в Сирии). Второй Западный военный суд (бывший Московский окружной военный суд) избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а затем изменил ее на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Генералу были предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере. В период предварительного следствия (уголовное дело было возбуждено 28 апреля 2018 года) Сергей Чварков обвинялся в хищении денежных средств в ходе реализации госконтракта на 400 млн рублей, заключенного между Военной академией и АО "НПО Русбитех". Предметом договора было оказание академии "специальных технических услуг" в период с 2015 по 2017 год. Однако в окончательной редакции обвинение было изменено. Генералу инкриминировали хищение у семи подчиненных зарплаты на сумму 4,3 млн рублей. Приказом начальника Генштаба ВС РФ от 6 ноября 2018 года Сергей Чварков был отстранен от занимаемой должности. Свою вину он категорически отрицал. В октябре 2019 года материалы дела были переданы в суд, оно слушалось в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов. 10 января 2020 года Второй Западный военный суд признал Сергея Чваркова виновным в хищении 4,3 млн рублей. Ему было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Дело экс-начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ Михаила Барышева