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50 минут назад

Водитель автобуса прокатил пассажира с зажатой дверьми рукой. Видео

Денис Фьючин

В Москве водитель рейсового автобуса прокатил пассажира с зажатой дверьми рукой. На произошедший в Южном Бутове инцидент обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись.

На кадрах видно, что мужчина оказался в ловушке у входа в переднюю дверь общественного транспорта. Управляющий автобусом работник Мосгортранса никак при этом не реагирует на то, что случилось, и продолжает движение как ни в чем не бывало.

Пассажир требует у водителя освободить его руку, также заявляет, что у него остались на улице дети.

«У меня там дети за бортом. <…> У меня там коляска с грудным ребенком», – произносит он.

Что стало причиной такого поведения сотрудника городского транспорта, не уточняется.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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