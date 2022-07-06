В Москве водитель рейсового автобуса прокатил пассажира с зажатой дверьми рукой. На произошедший в Южном Бутове инцидент обращает внимание Telegram-канал «Новости Москвы», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись.
На кадрах видно, что мужчина оказался в ловушке у входа в переднюю дверь общественного транспорта. Управляющий автобусом работник Мосгортранса никак при этом не реагирует на то, что случилось, и продолжает движение как ни в чем не бывало.
Пассажир требует у водителя освободить его руку, также заявляет, что у него остались на улице дети.
«У меня там дети за бортом. <…> У меня там коляска с грудным ребенком», – произносит он.
Что стало причиной такого поведения сотрудника городского транспорта, не уточняется.