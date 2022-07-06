В аэропорту Новосибирска задержали авиадебошира на борту самолета. Рейс следовал из Новосибирска в Магадан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел во время движения лайнера по взлетно-посадочной полосе. Ранее судимый мужчина в салоне воздушного судна стал мешать работе членов экипажа, при этом он нецензурно выражался.

«Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево пресекли нарушение общественного порядка на борту самолета, следующего рейсом Новосибирск – Магадан. После получения от представителя авиакомпании сигнала о происшествии они прибыли к воздушному судну и задержали ранее судимого жителя Республики Бурятия», – отмечается в сообщении представителя ведомства.