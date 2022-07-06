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41 минуту назад

Опубликовано видео задержания авиадебошира в Новосибирске

Денис Фьючин

В аэропорту Новосибирска задержали авиадебошира на борту самолета. Рейс следовал из Новосибирска в Магадан. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел во время движения лайнера по взлетно-посадочной полосе. Ранее судимый мужчина в салоне воздушного судна стал мешать работе членов экипажа, при этом он нецензурно выражался.

«Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево пресекли нарушение общественного порядка на борту самолета, следующего рейсом Новосибирск – Магадан. После получения от представителя авиакомпании сигнала о происшествии они прибыли к воздушному судну и задержали ранее судимого жителя Республики Бурятия», – отмечается в сообщении представителя ведомства.

Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в дежурную часть. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии опьянения. В отношении дебошира был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
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