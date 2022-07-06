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6 часов назад

Взрыв трубы произошел на месторождении Тенгиз в Казахстане, погибли рабочие

Газета.Ruиещё 5

На нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана произошел взрыв трубы при тестировании. Об этом сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. Авария произошла около 09.55 по местному времени (07.55 мск). В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения. Еще трем работникам оказывается медицинская помощь. Правоохранители начали расследование в рамках уголовной статьи "Нарушение правил охраны труда". В компании "Тенгизшевройл" уточнили, что взрыв трубы произошел при ее тестировании. По предварительным данным, труба не выдержала большого давления. Все работы на месторождении были приостановлены.

Взрыв трубы произошел на месторождении Тенгиз в Казахстане, погибли рабочие
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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