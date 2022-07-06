Взрыв прогремел на нефтяном месторождении в Казахстане

Взрыв произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане . Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, двое рабочих погибли, еще трое получили ранения.

Инцидент произошел 6 июля около 09:55 по местному времени в Жылыойском районе Атырауской области. Отмечается, что погибшим было по 37 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, тяжесть их состояния не раскрывается.