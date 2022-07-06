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17 минут назад

Взрыв прогремел на нефтяном месторождении в Казахстане

Елена Прошина

Взрыв произошел на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, двое рабочих погибли, еще трое получили ранения.

Взрыв прогремел на нефтяном месторождении в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 6 июля около 09:55 по местному времени в Жылыойском районе Атырауской области. Отмечается, что погибшим было по 37 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, тяжесть их состояния не раскрывается.

По факту происшествия начато расследование по ч. 3 ст. 156 Уголовного комплекса Республики Казахстан («Нарушение правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека»).

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