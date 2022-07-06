В Зеленограде нетрезвые женщины подрались с полицейскими во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Как уточняет источник, женщины распивали спиртные напитки в компании друзей и детей на детской площадке. Прибывшие на место полицейские попытались прервать их веселое времяпрепровождение в неположенном месте. Однако те оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.