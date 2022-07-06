Суд арестовал помощника главы МВД России

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Фото: ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Умнова меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября", - огласила решение судья.

Процесс закрыли от СМИ по просьбе следователя, который обосновал это тайной следствия и безопасностью свидетелей. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.

Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов ранее были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотребления полномочиями. По делу также проходит Копьева Елена Викторовна - старший судебный пристав-начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.

Следствие считает их причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.