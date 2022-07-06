Помощника главы МВД задержали в Москве

Фото: ГУ МВД РОССИИ ГУ МВД РОССИИ

По данным «112», помощник министра задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Умнова доставили в изолятор временного содержания на Петровке, утверждает канал.

Умнов с марта 2012-го по февраль 2019 года руководил главным управлением МВД по Санкт-Петербургу. По данным «Коммерсанта», он, а также бывший главный тыловик управления, генерал-майор в отставке Иван Абакумов, генерал-майор, начальник петербургского управления ГИБДД Алексей Семенов и несколько полковников стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

СМИ писали, что 5 июля дома и в кабинете Семенова прошли обыски.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, генералы «настойчиво рекомендовали» петербургскими бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти».