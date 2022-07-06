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59 минут назад

СМИ: помощника главы МВД задержали в Москве

Мария Иванова

Помощника главы МВД России, генерал-лейтенанта Сергея Умнова задержали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Помощника главы МВД задержали в Москве
Фото: ГУ МВД РОССИИГУ МВД РОССИИ

По данным «112», помощник министра задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Умнова доставили в изолятор временного содержания на Петровке, утверждает канал.

Умнов с марта 2012-го по февраль 2019 года руководил главным управлением МВД по Санкт-Петербургу. По данным «Коммерсанта», он, а также бывший главный тыловик управления, генерал-майор в отставке Иван Абакумов, генерал-майор, начальник петербургского управления ГИБДД Алексей Семенов и несколько полковников стали фигурантами дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

СМИ писали, что 5 июля дома и в кабинете Семенова прошли обыски.

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Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела, генералы «настойчиво рекомендовали» петербургскими бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти».

По версии следствия, деньги позже бесконтрольно тратились на «полицейские мероприятия» и приносили «определенные преференции» жертвователям.

Происшествия,Сергей Умнов,Алексей Семенов,МВД России,Коммерсант,ГИБДД,
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