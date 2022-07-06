ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за содействие терроризму

Федеральная служба безопасности задержала в Хабаровске иностранца за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Хабаровскому краю.
Отмечается, что 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии задержали в июне этого года.
«Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении УФСБ.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае россиянина осудили на 11 лет за финансирование терроризма.
В конце июня стало известно, что ФСБ задержала организаторов вооруженного захвата власти в Волгоградской области.