ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за содействие терроризму

Фото: ФСБ РФ/РИА «Новости» ФСБ РФ/РИА «Новости»

Отмечается, что 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии задержали в июне этого года.

«Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае россиянина осудили на 11 лет за финансирование терроризма.