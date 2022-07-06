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37 минут назад

ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за содействие терроризму

Газета.Ruиещё 4

Федеральная служба безопасности задержала в Хабаровске иностранца за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Хабаровскому краю.

ФСБ задержала в Хабаровске иностранца за содействие терроризму
Фото: ФСБ РФ/РИА «Новости»ФСБ РФ/РИА «Новости»

Отмечается, что 20-летнего гражданина одной из стран Средней Азии задержали в июне этого года.

«Иностранец задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — говорится в сообщении УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае россиянина осудили на 11 лет за финансирование терроризма.

В конце июня стало известно, что ФСБ задержала организаторов вооруженного захвата власти в Волгоградской области.

Происшествия,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
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