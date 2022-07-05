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13 минут назад

В США депутат подрался со свиньей

Газета.Ru

В США помощник шерифа, местный депутат и случайные прохожие поймали свинью, блуждающую по проезжей части. Об этом сообщает портал UPI.

В США депутат подрался со свиньей
Фото: Office of the Stafford County Sheriff/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Office of the Stafford County Sheriff/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Животное было замечено утром 4 июля 2022 года на одной из дорог в Вирджинии. Местные жители пытались заманить его с помощью собачьего корма, однако поросенок наотрез отказывался идти к людям. В итоге попытка поймать свинью закончилась борьбой между животным и местным парламентарием.

Несмотря на это, полицейскому удалось схватить свинью и отправить ее в приют для животных округа Стаффорд.

В настоящий момент правоохранители разыскивают хозяина бродячего питомца. Ранее сообщалось, что в США власти пытаются найти владельца 150-килограммовой загадочной свиньи.

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