В США помощник шерифа, местный депутат и случайные прохожие поймали свинью, блуждающую по проезжей части. Об этом сообщает портал UPI.

Фото: Office of the Stafford County Sheriff/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Office of the Stafford County Sheriff/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Животное было замечено утром 4 июля 2022 года на одной из дорог в Вирджинии. Местные жители пытались заманить его с помощью собачьего корма, однако поросенок наотрез отказывался идти к людям. В итоге попытка поймать свинью закончилась борьбой между животным и местным парламентарием.

Несмотря на это, полицейскому удалось схватить свинью и отправить ее в приют для животных округа Стаффорд.