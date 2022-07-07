Самолет пролетел 14 часов с огромной дырой в обшивке

Cамолет авиакомпании Emirates пролетел из Дубая до австралийского Брисбена с огромной дырой в обшивке. Об этом сообщает CNN.
«На нашем рейсе EK430, следовавшем из Дубая в Брисбен 1 июля, произошла техническая неисправность. Одна из 22 шин шасси самолета лопнула во время полета, в результате чего была повреждена небольшая часть аэродинамического обтекателя, которая представляет собой внешнюю панель или обшивку самолета», — говорится в сообщении авиакомпании.
Предположительно инцидент произошел около 45-й минуты полета, всего же полет длился около 14 часов. Пассажир рейса сообщил, что экипаж все время вел себя спокойно, что внушало уверенность.
Самолет, тем не менее, приземлился в штатном режиме, а дыра в обшивке была устранена.