Самолет пролетел 14 часов с огромной дырой в обшивке

«На нашем рейсе EK430, следовавшем из Дубая в Брисбен 1 июля, произошла техническая неисправность. Одна из 22 шин шасси самолета лопнула во время полета, в результате чего была повреждена небольшая часть аэродинамического обтекателя, которая представляет собой внешнюю панель или обшивку самолета», — говорится в сообщении авиакомпании.