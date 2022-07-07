В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Самолет пролетел 14 часов с дырой в обшивке

Газета.Ruиещё 2

Cамолет авиакомпании Emirates пролетел из Дубая до австралийского Брисбена с огромной дырой в обшивке. Об этом сообщает CNN.

Самолет пролетел 14 часов с огромной дырой в обшивке
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

«На нашем рейсе EK430, следовавшем из Дубая в Брисбен 1 июля, произошла техническая неисправность. Одна из 22 шин шасси самолета лопнула во время полета, в результате чего была повреждена небольшая часть аэродинамического обтекателя, которая представляет собой внешнюю панель или обшивку самолета», — говорится в сообщении авиакомпании.

Предположительно инцидент произошел около 45-й минуты полета, всего же полет длился около 14 часов. Пассажир рейса сообщил, что экипаж все время вел себя спокойно, что внушало уверенность.

Самолет, тем не менее, приземлился в штатном режиме, а дыра в обшивке была устранена.

Происшествия,Emirates,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители