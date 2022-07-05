Погиб еще один связанный с «Газпромом» топ-менеджер

В коттеджном поселке «Морские террасы» под Выборгом нашли тело бизнесмена Юрия Воронова. Он занимал пост генерального директора транспортно-логистической фирмы «Астра-Шиппинг», которая занималась доставкой грузов для крупных компаний, в том числе и для «Газпрома». Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что рядом с трупом был обнаружен травматический пистолет марки Grand Power.

Приехавшие на место происшествия специалисты обнаружили тело Юрия Воронова в бассейне. По всей видимости, бизнесмен скончался от ранения в голову. Рядом с телом были найдены стреляные гильзы, уточняет издание 47news.

Вдова Воронова заявила полиции, что предприниматель уехал на дачу 1 июля. До этого он в течение двух недель систематически употреблял крепкие напитки. Она полагает, что ее покойный супруг пристрастился к алкоголю по той причине, что у него начались проблемы с бизнесом. В частности, он «потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами».