В Кузбассе обнаружили тело одного работника шахты "Распадская-Коксовая"

В Кузбассе обнаружили погибшим одного из двух машинистов буровых установок шахты "Распадская-Коксовая", связь с которыми была потеряна после обрушения горной породы, подтвердили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что во вторник днем в Междуреченске Кемеровской области зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2 с разницей чуть более часа. После первого землетрясения на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу. Судьба еще двух работников оставалась неизвестной. На месте ЧП работают горноспасатели.