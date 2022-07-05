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21 минуту назад

В Кузбассе обнаружили погибшим одного работника шахты "Распадская-Коксовая"

ТАСС

В Кузбассе обнаружили погибшим одного из двух машинистов буровых установок шахты "Распадская-Коксовая", связь с которыми была потеряна после обрушения горной породы, подтвердили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

В Кузбассе обнаружили тело одного работника шахты "Распадская-Коксовая"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Горноспасатели обнаружили одного горнорабочего без признаков жизни. Поисковые работы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе продолжаются", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во вторник днем в Междуреченске Кемеровской области зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 4,3 и 3,2 с разницей чуть более часа. После первого землетрясения на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение горной породы. На момент ЧП под землей находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы, в том числе двое пострадавших доставлены в больницу. Судьба еще двух работников оставалась неизвестной. На месте ЧП работают горноспасатели.

Происшествия,МЧС России,Распадская,
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