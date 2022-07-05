Трое мужчин напали на войсковую часть в Брянской области

В Брянской области трое мужчин напали на войсковую часть 12721. Как сообщает Mash, инцидент произошел в городе Клинцы, который находится неподалеку от границы с Украиной.
По информации издания, инцидент случился примерно в 4:14 утра. Двое мужчин были одеты в темно-красную одежду, еще один – в черную. Все они скрылись в неизвестном направлении, один из них ранен ответным огнем. Местные жители рассказывают, что слышали автоматную очередь.
Отмечается, что в части служат контрактники. Город является стратегически важным, поскольку рядом с ним находится Черниговское направление действий военных в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, что утром Украина вновь обстреляла населенные пункты в Курской области. Как рассказал губернатор Роман Старовойт, снаряды падали в деревне Марково и поселке Теткино, которые расположены в приграничном Глушковском районе.