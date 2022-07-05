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16 минут назад

В Подмосковье задержали проректора Российской таможенной академии

ТАССиещё 3

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов задержан по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

ФСБ задержали проректора таможенной академии России за наркоторговлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Залим Керефов задержан по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что, по предварительным данным, проректор был задержан на рабочем месте, его подозревают в сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. В служебных кабинетах академии проходят обыски.

Залим Керефов является проректором - директором центра информационных технологий Российской таможенной академии.

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