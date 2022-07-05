ФСБ задержали проректора таможенной академии России за наркоторговлю

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов задержан по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
"Залим Керефов задержан по подозрению в торговле синтетическими наркотиками. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что, по предварительным данным, проректор был задержан на рабочем месте, его подозревают в сбыте нескольких килограммов запрещенных веществ. В служебных кабинетах академии проходят обыски.
Залим Керефов является проректором - директором центра информационных технологий Российской таможенной академии.