Три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями стали три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали. Об этом написала газета "Коммерсантъ".
По информации издания, обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления "М" ФСБ России искали во время обысков документы и запрещенные к обороту предметы. Генералы, пишет "Ъ", настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти".
По версии следствия, эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Определенные преференции приносились и меценатам.
Ранее портал 47news писал о обысках у у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова. Сообщалось, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК), возбужденного в 2020 году. Тогда оперативники изъяли документы из 11 коммерческих МРЭО, а также обыскали квартиру экс-главы отдела регистрационно-экзаменационной работы Виктора Пичугина. Позже эту должность занимал Алексей Семенов.