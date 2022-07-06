Три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями стали три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали. Об этом написала газета "Коммерсантъ".

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По информации издания, обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления "М" ФСБ России искали во время обысков документы и запрещенные к обороту предметы. Генералы, пишет "Ъ", настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти".

По версии следствия, эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Определенные преференции приносились и меценатам.