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49 минут назад

"Ъ": три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела

Газета.Ruиещё 1

Фигурантами уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями стали три генерала МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, стали. Об этом написала газета "Коммерсантъ".

Три генерала МВД стали фигурантами уголовного дела
Фото: DepositphotosDepositphotos

По информации издания, обыски прошли в квартирах и рабочих кабинетах помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова. Следственно-оперативные группы Следственного комитета и управления "М" ФСБ России искали во время обысков документы и запрещенные к обороту предметы. Генералы, пишет "Ъ", настойчиво рекомендовали бизнесменам жертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти".

По версии следствия, эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия. Определенные преференции приносились и меценатам.

Ранее портал 47news писал о обысках у у начальника ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора Алексея Семенова. Сообщалось, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по статье "злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК), возбужденного в 2020 году. Тогда оперативники изъяли документы из 11 коммерческих МРЭО, а также обыскали квартиру экс-главы отдела регистрационно-экзаменационной работы Виктора Пичугина. Позже эту должность занимал Алексей Семенов.

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