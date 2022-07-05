Опасный преступник сбежал из российской колонии

Особо опасный заключенный сбежал из колонии строгого режима в Пермском крае. Как сообщает Telegram-канал Shot, 32-летний Иван Букков покинул территорию исправительного учреждения в поселке Красный Берег 3 июля во время выполнения демонтажных работ.

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Впервые Букков попал в тюрьму еще в малолетнем возрасте, за разбой. В 2008 году его приговорили уже к 20 годам за убийство. Тогда он «охотился» за таксистами — под видом пассажира он садился в машины и нападал на водителей.

В один момент он перерезал 31-летнему водителю горло. Попасться он не боялся — когда жена убитого начала звонить мужу на телефон, убийца взял трубку и сказал, что мужчина «спит не хочет с ней разговаривать». Тело погибшего после нашли в кустах, а Букков скрылся на иномарке своей жертвы.