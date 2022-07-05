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30 минут назад

190 человек эвакуируют из шахты после обрушения в Кузбассе

Мария Иванова

Днем 5 июля на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение породы. Как сообщает ТАСС, из шахты начали эвакуировать около 190 рабочих.

190 человек эвакуируют из шахты после обрушения в Кузбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник агентства в экстренных службах заявил об одном пострадавшем.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу» сообщили об одном пострадавшем горняке и двух пропавших без вести.

В ЕДДС отметили, что за обрушением не последовало вспышки и пожара.

Всего в шахте находились около 200 горняков, 30 из них уже поднялись на поверхность, заявили в службе.

Связь с остальными шахтерами есть.

В конце июня обвал произошел на оловянном руднике «Молодежный» в Хабаровском крае. Двое рабочих получили переломы, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Происшествия,Распадская,
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