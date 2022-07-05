190 человек эвакуируют из шахты после обрушения в Кузбассе

Днем 5 июля на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области произошло обрушение породы. Как сообщает ТАСС, из шахты начали эвакуировать около 190 рабочих.

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Источник агентства в экстренных службах заявил об одном пострадавшем.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу» сообщили об одном пострадавшем горняке и двух пропавших без вести.

В ЕДДС отметили, что за обрушением не последовало вспышки и пожара.

Всего в шахте находились около 200 горняков, 30 из них уже поднялись на поверхность, заявили в службе.

Связь с остальными шахтерами есть.