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55 минут назад

Смотритель зоопарка спас орангутана, тонущего из-за брошенной посетителями еды

Lenta.ru

Смотритель сафари-парка Винперл на острове Фукуок во Вьетнаме кинулся на помощь орангутану, тонущему из-за брошенной посетителями еды, и сделал ему искусственное дыхание. Об этом сообщает Daily Mail.

Смотритель зоопарка сделал тонущему орангутану искусственное дыхание
Фото: CC BY-SA 4.0CC BY-SA 4.0

Орангутан потерял равновесие, когда пытался добраться до еды, которую ему бросил посетитель. Какое-то время животное отчаянно размахивало руками в воздухе, но не удержалось и свалилось в воду, окружающую его вольер. Ко рву подбежал другой орангутан и попытался спасти сородича, затем подоспел смотритель зоопарка. Он схватил спасательный круг и, не раздеваясь, бросился в воду.

Мужчина несколько раз нырял, пытаясь найти тонущую обезьяну в мутной воде. Наконец ему это удалось, и он поднял орангутана на поверхность. К тому времени тот наглотался воды и потерял сознание. Смотритель не без труда вытащил его на бетонный бортик, а затем приступил к сердечно-легочной реанимации.

Благодаря его усилиям орангутан выжил, и сейчас его состояние оценивается как стабильное. Представитель зоопарка отметил, что возле вольеров установлены знаки с призывами не кормить животных без специального разрешения, но многие посетители игнорируют эти предупреждения.

Ранее сообщалось, что орангутан в Сайгонском зоопарке во вьетнамском городе Хошимин покурил сигарету на глазах у посетителей. Сотрудники зоопарка рассказали, что примат подобрал сигарету после того, как один из посетителей выбросил ее в вольер.

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