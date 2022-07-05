Следственный комитет России (СКР) раскрыл жестокое убийство в Новосибирске спустя 34 года. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 5 июля, сообщили в СКР по Новосибирской области.

Фото: СК России по Новосибирской области СК России по Новосибирской области

По данным ведомства, в июне 1987 года 21-летний мужчина в ходе ссоры жестоко убил знакомую девушку. Расправа произошла на приусадебной территории частного дома в Дзержинском районе Новосибирска; эксперты насчитали более 130 ножевых ранений на теле жертвы, девушка умерла на месте преступления. Фигурант скрылся из города, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК РСФСР. Правоохранители установили личность подозреваемого, убийца был объявлен в розыск, ему заочно предъявили обвинение.