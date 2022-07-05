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1 час назад

Девушка погибла после падения на рельсы на красной ветке метро в Москве

Газета.Ru

Движение поездов на Сокольнической линии московского метро (от "Коммунарки" до "Саларьево") было приостановлено из-за падения человека на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта правительства столицы.

Девушка погибла после падения на рельсы на красной ветке метро в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала "Рен ТВ", инцидент произошел на станции "Ольховая". Упавшая на рельсы девушка скончалась, на месте происшествия работают правоохранительные органы. Позднее в Дептрансе уточнили, что движение поездов было восстановлено и введено в график.

В сентябре прошлого года в отношении жительницы столицы, которая прыгнула на рельсы в метрополитене на станции "Ольховая", был подан иск на 255 459 рублей. Сама девушка, бросившаяся под поезд, не пострадала и самостоятельно поднялась на платформу. Из данного иска следует, что каждая минута сбоя в движении поездов Московского метрополитена оценивается более чем в 50 тыс. рублей.

Происшествия,Правительство Москвы,
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