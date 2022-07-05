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50 минут назад

Беспилотник упал на жилой дом в Ростовской области

Vse42.ru

В Таганроге на жилой дом упал беспилотный летательный аппарат, что привело к сильному пожару.

Беспилотник упал на жилой дом в Ростовской области
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Отмечается, что вооружения или боеприпасов на беспилотном летательном аппарате не было.

– <...> Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал, – сообщил в Сети губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор уточнил, что принимаются меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что неисправный беспилотник упал на территории Сирии.

Василий Голубев,
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