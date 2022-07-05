Беспилотник упал на жилой дом в Ростовской области

В Таганроге на жилой дом упал беспилотный летательный аппарат, что привело к сильному пожару.
Отмечается, что вооружения или боеприпасов на беспилотном летательном аппарате не было.
– <...> Пожар возник на площади 70 кв. м, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал, – сообщил в Сети губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Губернатор уточнил, что принимаются меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что неисправный беспилотник упал на территории Сирии.