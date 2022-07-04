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7 минут назад

27-летняя британка чуть не умерла со смеху

Газета.Ru

Британка Наташа Коутс поделилась своим редким заболеванием, которое вызывает аллергическую реакцию на сильные эмоции. Об этом пишет New York Post.

27-летняя британка чуть не умерла со смеху
Фото: David Goldman/APDavid Goldman/AP

Девушка рассказала в своих социальных сетях, что с детства страдает синдромом активации тучных клеток.

«У меня аллергия на сильные эмоции. Любые изменения моего тела — смеюсь я, плачу, грущу или испытываю стресс — могут вызвать химическую реакцию», — пояснила британка.

Коутс вспомнила, как однажды она чуть не умерла от смеха. После продолжительного хохота у девушки начался отек Квинке.

«Мы сильно смеялись, и у меня распухли язык и горло. Один друг вызвал скорую помощь, а другой помог вколоть мне эпинефрин, чтобы я не задохнулась», — поделилась девушка.

Ранее сообщалось, что девочка чуть не умерла на борту самолета из-за арахиса, который ел сидевший рядом пассажир.

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