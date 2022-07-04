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14 минут назад

Российского журналиста ранили в Донецке

Lenta.ru

Журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.

Российского журналиста ранили в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранение в Донецке получил ассистент оператора «ТВ Центр» Андрей Алексеев.

«Сейчас его готовят к операции», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.

1 июня журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке. Пострадал корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Он сообщил, что чувствует себя нормально и не ощущает никакого дискомфорта.

«Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — подчеркнул Гвоздев.

Он добавил, что сразу после ранения боец Росгвардии сделал ему перевязку.

Происшествия,Андрей Алексеев,Росгвардия,
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