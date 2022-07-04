Российского журналиста ранили в Донецке

Журналист телеканала «ТВ Центр» ранен в Донецке. Об этом сообщается в Telegram-канале СМИ.
Ранение в Донецке получил ассистент оператора «ТВ Центр» Андрей Алексеев.
«Сейчас его готовят к операции», — подчеркивается в публикации.
Кроме того, телеканал разместил видео обстрела в районе железнодорожного вокзала Донецка, в результате которого пострадала российская съемочная группа.
1 июня журналист российского телеканала был ранен в Северодонецке. Пострадал корреспондент российского телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев. Он сообщил, что чувствует себя нормально и не ощущает никакого дискомфорта.
«Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — подчеркнул Гвоздев.
Он добавил, что сразу после ранения боец Росгвардии сделал ему перевязку.