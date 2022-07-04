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22 минуты назад

Последствия урагана в Якутии показали на видео

Елена Прошина

Ураганный ветер обрушился на якутское село Борогонцы. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Видео сняли очевидцы. Сообщается, что пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Пять человек получили серьезные травмы, их госпитализировали. Об этом сообщают местные СМИ.

Ветром сносило все – ларьки, палатки, декорации. Следственный комитет уже проводит проверку по факту ЧП на стадионе. В самом селе тоже много разрушений. Снесло крыши жилых домов и заборы. Упали опоры линии электропередачи. Жители остались без электроснабжения и мобильной связи.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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