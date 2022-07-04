Последствия урагана в Якутии показали на видео

Ураганный ветер обрушился на якутское село Борогонцы. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Видео сняли очевидцы. Сообщается, что пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Пять человек получили серьезные травмы, их госпитализировали. Об этом сообщают местные СМИ.
Ветром сносило все – ларьки, палатки, декорации. Следственный комитет уже проводит проверку по факту ЧП на стадионе. В самом селе тоже много разрушений. Снесло крыши жилых домов и заборы. Упали опоры линии электропередачи. Жители остались без электроснабжения и мобильной связи.