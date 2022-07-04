Девушка отбилась от медвежонка на дороге в Красноярском крае. Видео

Таисия Ермолаева в Курагинском районе Красноярского края столкнулась с медвежонком. Зверь преследовал девушку большую часть пути домой и не хотел отставать. Съемочная группа Ruptly выяснила подробности встречи с косолапым в среду, 29 июня, в Красноярске.

Таисия возвращалась из Черемшанки в родную деревню Гуляевку в субботу, 25 июня. По словам девушки, пройдя большую часть пути, проезжающий мимо велосипедист крикнул о медведе на дороге.

На кадрах с видеозаписью, снятых в воскресенье, 3 июня, можно увидеть, как косолапый преследует Таисию.

"Думала, что я его сейчас быстренько напугаю криком, похлопаю в ладоши, и мы разойдемся", - рассказала Ермолаева.

Медвежонок оказался напористым и продолжил сопровождать девушку. Тогда Таисия вспомнила уроки единоборства и дважды ударила по макушке зверя. Прием помог спугнуть противника и выиграть немного времени. Однако в ответ бурый порвал платье.

"Завершающий этап я засняла на камеру. Я не держала камеру на медведя, потому что это его отвлекало. Я вообще не хотела, чтобы он обращал на меня внимание", - поделилась Таисия.

По словам девушки, медвежонок отстал от нее по двум причинам.