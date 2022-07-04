К переводившему деньги в украинский фонд москвичу пришли сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ вынесли официальное предупреждение россиянину, который переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым», помогающему ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ.
«Гражданин РФ осуществил денежные переводы на банковский счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине. <…> 1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», – сообщили в управлении службы.
Как заявили в ФСБ, с 2014 года указанный фонд помогает ВСУ в укомплектовании видеокамерами, беспилотниками и средствами связи. Предостережение москвичу вынесли в связи с тем, что совершенные им действия, по заявлению ведомства, «создают условия для совершения преступления», предусмотренного статьей о госизмене, передает ТАСС.
На кадрах, опубликованных пресс-службой ФСБ, силовики зачитали предупреждение мужчине в стенах его квартиры. На уточняющий вопрос, все ли ему понятно, он ответил утвердительно.
В мае ФСБ задержала мужчину, который облил сине-желтыми красками задание администрации Евпатории.