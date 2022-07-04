К переводившему деньги в украинский фонд москвичу пришли сотрудники ФСБ

Как заявили в ФСБ, с 2014 года указанный фонд помогает ВСУ в укомплектовании видеокамерами, беспилотниками и средствами связи. Предостережение москвичу вынесли в связи с тем, что совершенные им действия, по заявлению ведомства, «создают условия для совершения преступления», предусмотренного статьей о госизмене, передает ТАСС.