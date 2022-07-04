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41 минуту назад

ФСБ вынесла предупреждение москвичу, переводившему деньги в украинский фонд

РИА "ФедералПресс"

Сотрудники ФСБ вынесли официальное предупреждение россиянину, который переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым», помогающему ВСУ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ.

К переводившему деньги в украинский фонд москвичу пришли сотрудники ФСБ
Фото: Russian FSB press service / Global Look Press / globallookpress.comRussian FSB press service / Global Look Press / globallookpress.com

«Гражданин РФ осуществил денежные переводы на банковский счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине. <…> 1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», – сообщили в управлении службы.

Как заявили в ФСБ, с 2014 года указанный фонд помогает ВСУ в укомплектовании видеокамерами, беспилотниками и средствами связи. Предостережение москвичу вынесли в связи с тем, что совершенные им действия, по заявлению ведомства, «создают условия для совершения преступления», предусмотренного статьей о госизмене, передает ТАСС.

На кадрах, опубликованных пресс-службой ФСБ, силовики зачитали предупреждение мужчине в стенах его квартиры. На уточняющий вопрос, все ли ему понятно, он ответил утвердительно.

В мае ФСБ задержала мужчину, который облил сине-желтыми красками задание администрации Евпатории.

Происшествия,ФСБ,
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