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1 час назад

Посетитель «Вкусно – и точка» обнаружил в картошке по-деревенски таракана

Илья Родин

Житель Москвы рассказал в группе «Подслушано Хорошево Мневники» в соцсети «ВКонтакте», что обнаружил в картошке по-деревенски таракана. Блюдо с насекомым якобы принесли ему в одном из ресторанов бренда «Вкусно – и точка», открывшихся на базе популярной сети McDonald’s.

Посетитель «Вкусно – и точка» обнаружил в картошке таракана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве «подтверждения» своих слов он выложил снимок блюда с находящимся на картофеле насекомым.

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Пост мужчины вызвал бурное обсуждение в комментариях. Некоторые пользователи посочувствовали получившему некачественное блюдо москвичу, другие обвинили его в лжи и фотошопе.

Посетительнице ресторана «Вкусно — и точка» продали булку с плесенью

В частности, они написали, что в интернете началась кампания по дискредитации сети, «заработали провокаторы-вредители», которые пишут то «про булочку с плесенью», то про «картошку с животным». Другие комментаторы, в свою очередь, потребовали жестких мер по отношению к заведению. Один из них написал, что «пусть закрывают [ресторан] и точка».

В июле пользователи социальных сетей нередко рассказывали о неприятных впечатлениях от ресторанов сети «Вкусно и точка», сообщает РБК.

К примеру, они заявили об обнаружении булочки с плесенью, «просроченных сырных соусов», а также о том, что заметили, как вороны и голуби клевали на лотке хлебопекарную продукцию.

Журналисты издания запросили у пресс-службы сети официальные комментарии по всем этим случаям. Представители бренда ответили, что строго следят за качеством своей продукции, своевременно изымают просроченные товары.

Они подчеркнули, что в случае с птицами «все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, [были] списаны».

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