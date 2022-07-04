Россиянам дали совет на случай встречи с акулой

После недавних трагических событий в египетской Хургаде дайвинг-инструктор дал советы, как избежать атаки акул на отдыхе.

Отдых за рубежом у моря может принести не только релаксацию и зарядить положительной энергией на весь год, но и завершиться трагически, как это произошло в египетской Хургаде, где в результате нападения акул погибли две женщины. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и запретили отдыхающим заходить в воду.

В связи с последними событиями дайвинг-инструктор Дмитрий Орлов дал советы туристам, как избежать подобных трагедий.

По его словам, акулы обычно питаются рыбой, моллюсками, отходами, выбрасываемыми с кораблей, и просто так они не атакуют человека - для этого должна быть причина.

"Не нужно чувствовать себя жертвой. Акулы, как правило, рыбоядные, и если она видит большое существо, например, человека, то просто так она на вас не бросится — нужно спровоцировать это нападение", - пояснил он в интервью "Пятому каналу".

При встрече с акулой важно не паниковать, а постепенно продвигаться к берегу. В случае, если акула приблизилась близко, ее нужно просто оттолкнуть. Желательно плавать не одному а группой или вдвоем - в таких случаях "акула точно на вас не бросится", считает эксперт.

3 июля власти Египта сообщили, что найдено тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы рядом с популярным туристическим городом Хургада. По предварительным данным, жертвой оказалась туристка из Румынии. Губернатор Красного моря Амр Ханафи запретил любую деятельность в районе Сахль-Хашиш, где погибли гражданка Австрии и туристка из Румынии. В самой Хургаде начали закрывать все пляжи. Генконсульство РФ обратилось к российским туристам и призвало при нахождении в воде сохранять бдительность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье, 3 июля, о гибели еще одной женщины в результате нападения акулы в районе Хургады на юге страны.

«Как только было получено сообщение о том, что две женщины подверглись нападению акулы во время плавания в Сахль-Хашиш к югу от Хургады, была сформирована рабочая группа специалистов для выяснения причин.



Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи принял решение запретить любую деятельность человека в этом районе в соответствии с международными протоколами и правилами, применяемыми при расследовании нападений акул на людей», — отметили в ведомстве.

Детали второго нападения акулы пока не раскрываются. Напомним, 1 июля погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр: акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но так и не смогли восстановить работу ее сердца.

Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы скорее обезопасить воды бухты, пишет TourDom.ru.

Генконсульство России в Хургаде просит туристов при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание, дайвинг и рыбалку в открытом море и у побережья, неукоснительно соблюдать сигналы от сотрудников гостиниц и береговой охраны, когда те требуют выйти на сушу.

Кто оказался жертвой

Как удалось выяснить «Газете.Ru», еще одной погибшей из-за нападения акулы могла стать туристка из Румынии. По предварительным данным, найденная в воскресенье женщина была первой жертвой, поскольку ее пропажу из отеля заметили еще два дня назад. Об этом нашему изданию рассказала россиянка Жанна, проживающая в Хургаде.

«Вторая женщина отдыхала в соседнем отеле Premiere Le Reve, в номере два дня отсутствовала. Ее нашли на кораллах в метрах 300 от первого случая, всю истерзанную, гражданка Румынии», — сообщила она.

Несмотря на трехдневный запрет на купание после инцидента, пляжи в районе Хургады не закрывали, добавила Жанна.

«После первой жертвы никто никакие пляжи не закрывал. Я свободно вчера и сегодня плавала. Они, как всегда, хотели это скрыть, но как стало известно про вторую жертву, то зашевелились. Сформировали рабочую группу специалистов, чтобы узнать причины поведения акул. Российское консульство предупредило российских туристов. Особой паники нет, резиденты как купались, так и купаются. Посмотрим, как отреагирует губернатор Красного моря. Туристов терять не хотят, но и ничего для этого не делают», — заключила россиянка.

Другая жительница Хургады Людмила сообщила «Газете.Ru», что несмотря на опасность нападения акул, люди продолжают купаться в море.

«В отелях людей предупреждают, что купаться небезопасно, но все лагуны заполнены купающимися. Многие туристы испуганы. Но все же большинство ничего не боится. Местные тоже купаются. Резиденты и подавно», — рассказала она.

«Нельзя даже ножки пополоскать»

Позднее стало известно, что власти Египта все же начали закрывать пляжи Хургады — об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на россиянку, которая сейчас находится на курорте.

Женщина рассказала, что берег пляжа огородили специальной лентой. Туристов предупреждают, что нападение акулы может произойти не только на глубине, но и рядом с берегом.

«Даже ножки пополоскать нельзя, потому что нам вчера сказали то, что акулы не только на глубине — и за щиколотку могут схватить тоже», – поделилась туристка.

Что побудило акул начать охоту на людей

Специалисты намерены досконально разобраться в причинах такого поведения акул, которым в обычных условиях не свойственно нападение на людей. При всей опасности и агрессивности морского хищника его атаку на людей должны были спровоцировать какие-то аномальные внешние факторы: какое-то необычное и непривычное явление, нарушение в питании, которое заставило акул подойти к берегу и начать охоту на людей, отмечают эксперты.

«Акулы весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различными морскими обитателями, в частности, тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов.



Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки», — поясняют ихтиологи.

Самый трагический за последние годы инцидент произошел на другом популярном египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе в конце 2010 года, когда с разницей в несколько дней в результате атаки акулы погибла сначала женщина из Германии, затем тяжело пострадали трое россиян и украинец, пишет ТАСС.

Тогда специалисты пришли к выводу, что нападения были совершены не просто разными особями, но разными видами акул. В одном случае действовала акула-мако, один из самых агрессивных и опасных для человека хищников, в другом — длиннокрылая акула. В итоге ученые установили, что к трагическим событиям привел ряд факторов — неконтролируемый вылов рыбы в ареале обитания акул, но главное — сброс в море туш погибших овец с одного из проходивших судов за несколько недель до этого.

Отметим, что по одной из версий, последние нападения акул под Хургадой могли быть спровоцированы недавним крушением баржи в этом районе. На судне, как писали СМИ, находилось несколько тысяч овец. Течение могло отнести туши погибших животных к местам отдыха туристов и, соответственно, привлечь туда морских хищников.

Очевидец рассказал о нападении акулы на женщину в египетской Хургаде.

По его словам, в это время на пирсе было много людей. Когда акула напала на женщину, спасательных кругов у сотрудников пляжей не было. В итоге отдыхающие кинули ей шланг, однако отдыхающая не смогла выбраться самостоятельно, так как упала в обморок, потеряв много крови.

«Один немец из нашего отеля схватил борд — он на пирсе лежал рядом у спасателей. Его в воду кинул, спустился. Там от пирса до воды где-то метр с лишним, но он как-то смог слезть. И вот на этом борде, он к ней уже подплыл», — поделился мужчина с TourDom.

Тигровая акула намного опаснее и агрессивнее, чем большая белая, заявил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин. По его словам, которые приводит «Газета.ru», белая акула проявляет активность, только когда голодна, в то время как тигровая атакует всегда и часто охотится на малой глубине. Он также отметил, что недавний случай нападения морского хищника на женщину в Египте не является необычным, поскольку такая опасность существует в любом тропическом море.

У тигровой акулы есть стереотип все разрывать, калечить, корежить. Кроме того, она [нападает] на не очень большой глубине, то есть вдоль береговой линии, — рассказал эксперт.

Кузищин добавил, что находящийся в воде человек бессилен перед акулой. По его словам, следить за безопасностью туристов на пляжах должны спасательные службы, задача которых высматривать любую потенциальную угрозу и выгонять людей из воды в случае опасности. Он подчеркнул, что указания спасателей нужно выполнять беспрекословно.

Накануне гражданка Австрии, 68-летняя Элизабет Сквайери погибла после нападения акулы в водах Красного моря близ Хургады в Египте. Она была замужем за египтянином и проживала в городе на берегу моря.

Период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок могли спровоцировать недавние нападения хищников, считают египетские дайверы, изучавшие поведение этих рыб. По мнению многих из них, характер укусов и ранений жертв свидетельствует, что с вероятностью 95% погибшие в минувшие выходные в Египте женщины были атакованы тигровой акулой.

Как рассказал в воскресенье корреспонденту ТАСС специализирующийся на погружениях с акулами дайвер Мухаммед Самир, в истории с нападением хищной рыбы на людей два фактора вкупе сыграли роковую роль.

"Сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелоководье, - сказал он. - Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля "Тропитель" (Tropitel Sahl Hasheesh), выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами".

Хищник, пояснил специалист, который хорошо изучил поведение акул, боится работающих винтов и производимого мотором шума и никогда не рискнет вырваться через эти лодки в открытое море.

"Загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию и бросаться буквально на всех", - добавил Самир.

В минувшую пятницу в результате нападения акулы в Сахль-Хашиш погибла 68-летняя гражданка Австрии, которая постоянно проживала в Египте. В воскресенье стало известно, что нападений было два: они произошли в один день на удалении 200 м друг от друга. Жертвой второй атаки стала 44-летняя туристка из Румынии.

Акулы не нападают на людей

Специалисты министерства окружающей среды намерены досконально разобраться в причинах такого поведения акул, которым в обычных условиях несвойственно нападение на людей. При всей своей опасности и агрессивности морской хищник должен быть спровоцирован какими-то аномальными внешними факторами.

"Они весьма консервативны в еде и предпочитают питаться различной рыбой, в частности тунцом, кальмарами, моллюсками, а также пищевыми отходами с камбузов проходящих судов, - утверждают ихтиологи. - Человек не входит в традиционную цепочку их питания, поэтому случаи целенаправленного нападения морских хищников на человека редки".

Самый трагический за последние годы инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе в конце 2010 года - с разницей в несколько дней в результате атаки акулы погибла сначала женщина из Германии, затем тяжело пострадали трое россиян и украинец. Тогда специалисты из Национального института океанографии и рыбного хозяйства совместно с дайверами после изучения всех обстоятельств пришли к выводу, что нападения были совершены не просто разными особями, но разными видами акул. В одном случае действовала акула-мако (чернорылая акула), один из самых агрессивных и опасных для человека хищников, в другом - длиннокрылая акула.

В итоге, установили ученые, к трагическим событиям привел ряд факторов - неконтролируемый вылов рыбы в ареале обитания акул, но главное - сброс в море туш погибших овец с одного из проходивших судов за несколько недель до этого. В народе тогда активно обсуждались слухи о том, что это была диверсия, за которой стояла Турция, планировавшая испортить туристический сезон своему главному конкуренту.

Примечательно, что и сейчас были зарегистрированы факты сброса туш мертвых животных в море с судов, которыми, как и в 2010 году, их переправляют в одну из арабских стран Персидского залива в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-Байрам).

С точки зрения опасности для туристов, связанной с нападением хищников, наиболее страшны Красное море, воды Австралии, Гоа и Мальдивских островов, но это все равно редкие случаи. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Александр Агафонов.

Ранее СМИ сообщили, что в Хургаде в Египте при нападении акулы погибли гражданки Австрии и Румынии. При этом Агафонов отметил, что такие случаи – большая редкость.

ocean.ru

«Нападение акулы на человека – явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому в принципе могут воспринимать человека как добычу. Акулы – непредсказуемые существа. Известно, что они реагируют на кровь. Если у человека есть какая-то ранка, то они могут среагировать на этот запах», - подчеркнул он.

Научный сотрудник лаборатории также рассказал, какие моря наиболее опасны для туристов.

«С точки зрения обитания акул для туристов наиболее опасно Красное море, оно кишит акулами, но там расположены курорты. В Австралии тоже. Но вообще они распространены в разных морях и океанах. Большинство акул считается безобидными для человека, но есть несколько видов, например, голубая и белая, которые нападали на человека. В Турции в Черном море есть акула-катран, но она маленькая и безобидная. На побережье Средиземного моря они редки. Там водится белая акула, но по нему вообще нет статистики, чтобы там были какие-то проблемы с акулами. На турецких курортах никакой опасности нет. В Черном море нет никаких опасных обитателей. Там есть скат-хвостокол, но на него наступить маловероятно. Еще есть ерш-скорпена. Если наступить на его иголки, то это будет как укус пчелы. Но хищников, которые могли бы напасть на человека в Черном море, нет. Это больше в тропических морях: на курортах на Гоа или Мальдивских островах», - заключил Агафонов.

В Хургаде закрывают все пляжи. На популярном египетском курорте нашли тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы, передает «МИР 24».

По данным Daily Mail, это была туристка из Румынии. В конце прошлой недели погибла 68-летняя гражданка Австрии, акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу.

Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы скорее обезопасить воды бухты.

Представители туриндустрии говорят, что российские туристы от запланированных путевок в Египет не отказываются. Красное море – одно из самых популярных направлений. Сейчас из страны чартеров на Красное море нет, а весь турпоток идет на регулярных рейсах.

17-летняя Эдиссон Бети (Addison Bethea) из Флориды (США) подверглась нападению акулы. Инцидент произошел 30 июня. Об этом сообщает The Gardian. Девушка собирала гребешков на Китон-Бич в Мексиканском заливе на глубине полутора метров, когда к ней подплыла гигантская акула: очевидцы рассказали, что «монстр» был не менее трех метров в длину. Акула вцепилась девушке в правое бедро. Как сообщает издание Express, выиграть время подростку помог совет из документального фильма. Девушка поделилась, как видела в одной из передач на Animal Planet, что акулу надо ударить по носу. Подросток попыталась последовать этому совету. По словам ее отца, его дочь пыталась выдавить рыбе глаза, бить ее кулаками, но она не отпускала.