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2 часа назад

СМИ сообщили о сброшенной на частный дом бомбе с беспилотника в Курской области

Авторадиоиещё 4

СМИ сообщили о сброшенной на частный дом бомбе с беспилотника в Курской области. Инцидент произошёл недалеко от границы с Украиной. Об этом пишет Московский комсомолец. Предположительно, беспилотник был запущен с украинской территории. По данным СМИ, пострадала крыша дома, а также лёгкие ранения получил старший следователь МВД, который находился в этом доме в гостях у свёкра. От госпитализации мужчина отказался. Ранее власти региона призвали местных жителей к бдительности из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор края Роман Старовойт попросил население информировать спецслужбы обо всех подозрительных предметах.

СМИ сообщили о сброшенной на частный дом бомбе с беспилотника в Курской области
Фото: АвторадиоАвторадио
Происшествия,Роман Старовойт,
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