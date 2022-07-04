СМИ сообщили о сброшенной на частный дом бомбе с беспилотника в Курской области. Инцидент произошёл недалеко от границы с Украиной. Об этом пишет Московский комсомолец. Предположительно, беспилотник был запущен с украинской территории. По данным СМИ, пострадала крыша дома, а также лёгкие ранения получил старший следователь МВД, который находился в этом доме в гостях у свёкра. От госпитализации мужчина отказался. Ранее власти региона призвали местных жителей к бдительности из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор края Роман Старовойт попросил население информировать спецслужбы обо всех подозрительных предметах.