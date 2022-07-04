Раскрыты детали предотвращенного ФСБ заказного убийства

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства местного депутата, предотвращенного сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая детали готовившегося преступления.

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По данным следствия, бизнесмену вменяется организация покушения на убийство по найму депутата городской думы Сергея Иванова, также являющегося вице-президентом Федерации бокса Самарской области.

По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить парламентария. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс 700 тысяч рублей.