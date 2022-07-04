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1 час назад

Раскрыты детали предотвращенного ФСБ заказного убийства депутата из Сызрани

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации заказного убийства местного депутата, предотвращенного сотрудниками ФСБ. Об этом сообщает «Коммерсантъ», раскрывая детали готовившегося преступления.

Раскрыты детали предотвращенного ФСБ заказного убийства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, бизнесмену вменяется организация покушения на убийство по найму депутата городской думы Сергея Иванова, также являющегося вице-президентом Федерации бокса Самарской области.

По версии следствия, заказчик обратился к знакомому, освободившемуся из мест лишения свободы, и предложил ему за один миллион рублей убить парламентария. Подозреваемый передал предполагаемому киллеру адрес жертвы, его распорядок дня и сведения о транспорте. Также он снабдил его огнестрельным оружием и телефоном, передав аванс 700 тысяч рублей.

Киллер сообщил о готовящемся преступлении в ФСБ, которая провела спецоперацию по изобличению заказчика. Иванова спрятали, а в местных СМИ прошла информация о его убийстве. После этого заказчик был задержан.

Происшествия,Сергей Иванов,Следственный комитет,Коммерсант,ФСБ,
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