В промышленной зоне «Руднево» в Москве произошла массовая драка. В потасовке приняли участие десятки людей. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

О том, когда именно произошел инцидент, не сообщается. Не уточняется также, что стало подовом для массового конфликта. Однако на записи видно, что некоторые из его участников используют палки и другие предметы.