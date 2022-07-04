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1 час назад

Массовая драка в Москве попала на видео

Елена Прошина

В промышленной зоне «Руднево» в Москве произошла массовая драка. В потасовке приняли участие десятки людей. Снятые очевидцами кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Москва с огоньком».

О том, когда именно произошел инцидент, не сообщается. Не уточняется также, что стало подовом для массового конфликта. Однако на записи видно, что некоторые из его участников используют палки и другие предметы.

«Дрались всем: кулаками, ногами, палками. Кидались стульями. Данных о пострадавших пока нет», – отмечает источник.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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