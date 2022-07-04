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1 час назад

Стало известно о новой атаке российской территории с помощью дрона

Lenta.ruиещё 1

В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповке, которая находится рядом с украинской границей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Стало известно о новой атаке территории РФ с помощью дрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате атаки пострадал старший следователь МВД, пришедший в гости к свекру: осколок шифера попал ему в голову. От медицинской помощи мужчина отказался, так как рана оказалась неглубокой. Также взрыв повредил крышу дома.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». В результате инцидента пострадавших не оказалось.

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Москва не оставит без ответа атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории российских городов.

Происшествия,Александр Бородай,Роман Старовойт,Госдума,
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